Rencontre avec le cercle généalogique de l’Aunis, Service historique de la Défense, Rochefort

Informations pratiques

Rencontre avec le cercle généalogique de l’Aunis Dimanche 20 septembre, 14h00 Service historique de la Défense Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation. Sur présentation d’une pièce d’identité. Stationnement réglementé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la recherche de vos ancêtres avec le Cercle généalogique de l’Aunis.

Les bénévoles de l’association vous proposent un temps d’échange autour de l’histoire des familles et vous présenteront leurs travaux consacrés à la généalogie et aux lieux de mémoire.

Fondé en 1986 à La Rochelle, le Cercle généalogique de l’Aunis mène depuis plusieurs années un vaste projet de dépouillement des registres de l’Inscription maritime. Ce travail permet de rendre ces informations plus accessibles et de mieux faire connaître ces précieuses sources auprès des généalogistes.

Animation proposée en continu pendant les horaires d’ouverture.

Service historique de la Défense 4 rue du port, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 87 74 90 http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr https://www.facebook.com/Service-historique-de-la-D%C3%A9fense-1558168591155199/ Le service historique de la Défense de Rochefort, installé dans l’ancienne caserne des équipages de la flotte construite sous le Second Empire, a pour mission la collecte, le classement, la conservation et la communication des documents produits par les services de la marine implantés sur le littoral atlantique, depuis le nord de la Vendée jusqu’à la frontière espagnole. Il dispose d’une salle de lecture, d’une salle d’exposition et d’une salle de conférence. Parking gratuit, accès réglementé.

Partez à la recherche de vos ancêtres avec le Cerlce généalogique de l’Aunis

© CG Aunis