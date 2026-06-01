Rencontre avec les artistes Anne et Patrick Poirier, Musée d’arts de Nantes, Nantes
Rencontre avec les artistes Anne et Patrick Poirier, Musée d’arts de Nantes, Nantes jeudi 4 juin 2026.
Rencontre avec les artistes Anne et Patrick Poirier Jeudi 4 juin, 19h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T19:30:00+02:00 – 2026-06-04T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T19:30:00+02:00 – 2026-06-04T20:30:00+02:00
une conférence exceptionnelle, revenant sur la genèse de leur exposition Odyssée de l’oubli et les enjeux qui traversent leur oeuvre depuis près de 60 ans.
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-evenementiel »}]
Le couple d’artistes Anne et Patrick Poirier viennent à la rencontre du public. rencontre artistes contemporains
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