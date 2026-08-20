Rencontre avec les livres grecs – Union Hellénique de Marseille, Maison des Hellènes, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Hellènes · Marseille
Informations pratiques
Rencontre avec les livres grecs – Union Hellénique de Marseille Samedi 19 septembre, 10h00 Maison des Hellènes Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite commentée de la bibliothèque permettant de découvrir une collection de livres en grec et en français, à travers une présentation des ouvrages conservés.
Maison des Hellènes 27 rue Roussel Doria 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite commentée de la bibliothèque permettant de découvrir une collection de livres en grec et en français, à travers une présentation des ouvrages conservés.
©Union Hellénique
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