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Rencontre avec les livres grecs – Union Hellénique de Marseille, Maison des Hellènes, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Hellènes · Marseille

Rencontre avec les livres grecs – Union Hellénique de Marseille, Maison des Hellènes, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison des Hellènes
Adresse
27 rue Roussel Doria 13004 Marseille
Ville
13004 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Rencontre avec les livres grecs – Union Hellénique de Marseille Samedi 19 septembre, 10h00 Maison des Hellènes Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite commentée de la bibliothèque permettant de découvrir une collection de livres en grec et en français, à travers une présentation des ouvrages conservés.

Maison des Hellènes 27 rue Roussel Doria 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite commentée de la bibliothèque permettant de découvrir une collection de livres en grec et en français, à travers une présentation des ouvrages conservés.

©Union Hellénique

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