Rencontre avec les livres grecs – Union Hellénique de Marseille, Maison des Hellènes, Marseille

Informations pratiques

Rencontre avec les livres grecs – Union Hellénique de Marseille Samedi 19 septembre, 10h00 Maison des Hellènes Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite commentée de la bibliothèque permettant de découvrir une collection de livres en grec et en français, à travers une présentation des ouvrages conservés.

Maison des Hellènes 27 rue Roussel Doria 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite commentée de la bibliothèque permettant de découvrir une collection de livres en grec et en français, à travers une présentation des ouvrages conservés.

©Union Hellénique