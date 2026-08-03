Informations pratiques

Batz-sur-Mer

Rencontre avec les œuvres d’Y Baï

Parc Jean & Soizic Fréour Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:30:00

fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Après une déambulation libre dans le parc Jean & Soizik Fréour pour découvrir les 10 œuvres d’Yi Baï exposées, l’artiste chinois, présent pour l’occasion, réalisera une démonstration de création en plein air.

Mercredi 19 août

de 17h30 à 19h

Au parc Jean & Soizik Fréour .

Parc Jean & Soizic Fréour Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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English :

L’événement Rencontre avec les œuvres d’Y Baï Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44