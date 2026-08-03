Rencontre avec les œuvres d’Y Baï Batz-sur-Mer
mercredi 19 août 2026 · Batz-sur-Mer
Informations pratiques
Batz-sur-Mer
Rencontre avec les œuvres d’Y Baï
Parc Jean & Soizic Fréour Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:30:00
fin : 2026-08-19 19:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Après une déambulation libre dans le parc Jean & Soizik Fréour pour découvrir les 10 œuvres d’Yi Baï exposées, l’artiste chinois, présent pour l’occasion, réalisera une démonstration de création en plein air.
Mercredi 19 août
de 17h30 à 19h
Au parc Jean & Soizik Fréour .
Parc Jean & Soizic Fréour Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
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English :
L’événement Rencontre avec les œuvres d’Y Baï Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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