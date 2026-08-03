UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Batz-sur-Mer

Rencontre avec les œuvres d’Y Baï Batz-sur-Mer

mercredi 19 août 2026 · Batz-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Parc Jean & Soizic Fréour
Ville
44740 Batz-sur-Mer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Batz-sur-Mer

Rencontre avec les œuvres d’Y Baï

Parc Jean & Soizic Fréour Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:30:00
fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Après une déambulation libre dans le parc Jean & Soizik Fréour pour découvrir les 10 œuvres d’Yi Baï exposées, l’artiste chinois, présent pour l’occasion, réalisera une démonstration de création en plein air.

 

Mercredi 19 août

de 17h30 à 19h

Au parc Jean & Soizik Fréour   .

Parc Jean & Soizic Fréour Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36  office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre avec les œuvres d’Y Baï Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44

À voir aussi à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique)