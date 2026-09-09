Rencontre avec Marie-Aude Murail, Bibliothèque des Cinq-Avenues, Marseille

Informations pratiques

Rencontre avec Marie-Aude Murail Mercredi 7 octobre, 18h00 Bibliothèque des Cinq-Avenues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T18:00:00+02:00 – 2026-10-07T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T18:00:00+02:00 – 2026-10-07T19:30:00+02:00

Dans le cadre du festival Quartier Livre, en partenariat avec l’Association des Libraires du Sud ainsi que la librairie Nozika, nous avons le plaisir d’accueillir Marie-Aude Murail à la bibliothèque des Cinq-Avenues.

Rencontre modérée par Anna, libraire de Nozika.

Après la rencontre, vous aurez la possibilité d’acheter des livres de l’autrice sur place et de vous les faire dédicacer.

Sur inscription au 04 13 94 82 50

Bibliothèque des Cinq-Avenues Impasse Fissiaux 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 50 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille