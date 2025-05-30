Rencontre avec Michael Dantés Aux Trois Coups Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

Rencontre avec Michael Dantés

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez rencontrer et échanger avec Michael Dantés, auteur, poète et romancier vénézuélien de 24 ans, passionné par les mots et les émotions humaines. Il a publié six livres avant l’âge de 25 ans, ce qui fait de lui l’un des plus jeunes écrivains de la littérature contemporaine hispanophone.

Il a commencé à écrire à l’âge de 15 ans, inspiré par l’astronomie et les grandes questions de la vie. Ses premiers textes ont été publiés sur Wattpad pour un cercle restreint de lecteurs, mais peu à peu, sa voix a trouvé un public plus large. À 18 ans, il a commencé à vendre ses livres sur Amazon, construisant une communauté fidèle de lecteurs hispanophones à travers le monde.

Aujourd’hui, à 24 ans, il a déjà publié six ouvrages dans différents genres tels que la poésie, le suspense, le développement personnel, le roman policier, ainsi que la fantasy et l’horreur. .

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

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English : Rencontre avec Michael Dantés

L’événement Rencontre avec Michael Dantés Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON