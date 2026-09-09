Rencontre avec Nicolas Martin, Bibliothèque des Cinq-Avenues, Marseille

Informations pratiques

Rencontre avec Nicolas Martin Jeudi 5 novembre, 17h00 Bibliothèque des Cinq-Avenues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T17:00:00+01:00 – 2026-11-05T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-05T17:00:00+01:00 – 2026-11-05T20:00:00+01:00

Venez échanger avec Nicolas Martin, cet auteur aux multiples casquettes ( journaliste, animateur et producteur de radio et de télévision, scénariste et réalisateur français) est un grand fan de science-fiction. Auteur de la dystopie Fragile(s), nous avons l’honneur de l’accueillir pour la présentation de son nouveau livre « Titre ».

Bibliothèque des Cinq-Avenues Impasse Fissiaux 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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