Rencontre avec Nicolas Martin, Bibliothèque des Cinq-Avenues, Marseille
jeudi 5 novembre 2026 · Bibliothèque des Cinq-Avenues · Marseille
Informations pratiques
Rencontre avec Nicolas Martin Jeudi 5 novembre, 17h00 Bibliothèque des Cinq-Avenues Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T17:00:00+01:00 – 2026-11-05T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-05T17:00:00+01:00 – 2026-11-05T20:00:00+01:00
Venez échanger avec Nicolas Martin, cet auteur aux multiples casquettes ( journaliste, animateur et producteur de radio et de télévision, scénariste et réalisateur français) est un grand fan de science-fiction. Auteur de la dystopie Fragile(s), nous avons l’honneur de l’accueillir pour la présentation de son nouveau livre « Titre ».
Bibliothèque des Cinq-Avenues Impasse Fissiaux 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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