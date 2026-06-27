Rencontre avec Pablo Behague, Médiathèque Intercommunale. Site De Senones, Senones

Informations pratiques

Rencontre avec Pablo Behague Vendredi 2 octobre, 20h00 Médiathèque Intercommunale. Site De Senones Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Ce botaniste, guide-nature, écrivain et passionné d’histoire culturelle de la nature, viendra nous présenter ses deux derniers livres Le chêne – Un arbre majestueux et oraculaire (Éd. Delachaux et niestlé, 2026) et Le pommier – L’arbre de tous les excès, fantasmes et passions (Éd. Delachaux et niestlé, 2026).

Médiathèque Intercommunale. Site De Senones 6 Place Clémenceau 88210 Senones Senones 88210 Vosges Grand Est 0329576787 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/index.php [{« type »: « phone », « value »: « 0329576787 »}]

Biblis en folie 2026

©Lucine Ricq