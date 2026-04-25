Arrens-Marsous

Rencontre avec Sacha Bertrand

Bibliothèque Municipale ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Comme chaque année, Le murmure du monde accueille un jeune écrivain en résidence dans la vallée où il partage son temps entre le travail solitaire de l’écriture et les rencontres avec les lecteur·ices.

Dans ce cadre Sacha Bertrand sera à la Bibliothèque d’Arrens-Marsous le samedi 2 mai pour un temps d’échange.

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Bibliothèque Municipale ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

As every year, Le murmure du monde welcomes a young writer in residence in the valley, dividing his time between the solitary work of writing and meetings with readers.

As part of this program, Sacha Bertrand will be at the Arrens-Marsous library on Saturday May 2 for a time of exchange.

L’événement Rencontre avec Sacha Bertrand Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65