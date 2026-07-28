Rencontre avec Sean Murphy Espace Bis Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Rencontre avec Sean Murphy

Espace Bis 18 Rue Saint-Martin Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 17:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Rencontre dans le cadre de Faites Lire !

Une rencontre organisée dans le cadre de Faites Lire ! à l’Espace Bis (Librairie Bulle 18 rue Saint-Martin Le Mans). Gratuit. Infos quant aux modalités de réservation à venir. .

Espace Bis 18 Rue Saint-Martin Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

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English :

Event as part of the Faites Lire! initiative

L’événement Rencontre avec Sean Murphy Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72