Rencontre avec Sean Murphy Espace Bis Le Mans
jeudi 1 octobre 2026 · Espace Bis · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Rencontre avec Sean Murphy
Espace Bis 18 Rue Saint-Martin Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 17:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Rencontre dans le cadre de Faites Lire !
Une rencontre organisée dans le cadre de Faites Lire ! à l’Espace Bis (Librairie Bulle 18 rue Saint-Martin Le Mans). Gratuit. Infos quant aux modalités de réservation à venir. .
Espace Bis 18 Rue Saint-Martin Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53
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English :
Event as part of the Faites Lire! initiative
L’événement Rencontre avec Sean Murphy Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72
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