Rencontre avec Seoyoung Je Shakers lieux d’Effervescence Montluçon

Montluçon

Rencontre avec Seoyoung Je

Shakers lieux d’Effervescence 13 Square Henri Barbusse Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Un moment privilégié pour rencontrer et discuter avec la jeune artiste Seoyoung Je !

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Shakers lieux d’Effervescence 13 Square Henri Barbusse Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 12 91 87

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English :

A special opportunity to meet and chat with young artist Seoyoung Je!

L’événement Rencontre avec Seoyoung Je Montluçon a été mis à jour le 2026-05-26 par Montluçon Tourisme