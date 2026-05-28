Rencontre avec Seoyoung Je Shakers lieux d’Effervescence Montluçon
Rencontre avec Seoyoung Je Shakers lieux d’Effervescence Montluçon vendredi 29 mai 2026.
Montluçon
Rencontre avec Seoyoung Je
Shakers lieux d’Effervescence 13 Square Henri Barbusse Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Un moment privilégié pour rencontrer et discuter avec la jeune artiste Seoyoung Je !
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Shakers lieux d’Effervescence 13 Square Henri Barbusse Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 12 91 87
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English :
A special opportunity to meet and chat with young artist Seoyoung Je!
L’événement Rencontre avec Seoyoung Je Montluçon a été mis à jour le 2026-05-26 par Montluçon Tourisme
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