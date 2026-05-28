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Rencontre avec Seoyoung Je Shakers lieux d’Effervescence Montluçon

Rencontre avec Seoyoung Je Shakers lieux d’Effervescence Montluçon vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Shakers lieux d'Effervescence

Adresse : 13 Square Henri Barbusse

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montluçon

Rencontre avec Seoyoung Je

Shakers lieux d’Effervescence 13 Square Henri Barbusse Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Un moment privilégié pour rencontrer et discuter avec la jeune artiste Seoyoung Je !
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Shakers lieux d’Effervescence 13 Square Henri Barbusse Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 12 91 87 

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English :

A special opportunity to meet and chat with young artist Seoyoung Je!

L’événement Rencontre avec Seoyoung Je Montluçon a été mis à jour le 2026-05-26 par Montluçon Tourisme

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