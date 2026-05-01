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400 ans de la Marine à Montluçon Place jean Jaurès Montluçon

400 ans de la Marine à Montluçon Place jean Jaurès Montluçon vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Place jean Jaurès

Adresse : Hôtel de Ville de Montluçon

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montluçon

400 ans de la Marine à Montluçon

Place jean Jaurès Hôtel de Ville de Montluçon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Journée d’étude Marine Nationale.
Matinée Conférences
Après-midi Tables rondes Safran ouvertes au public sur inscription

L’inscription est gratuite et obligatoire sur le site https://my.weezevent.com/table-ronde-27
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Place jean Jaurès Hôtel de Ville de Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 47  c.dumas@mairie-montlucon.fr

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English :

Marine Nationale study day.
Morning ? Conferences
Afternoon ? Safran round tables open to the public (registration required)

Registration is free and compulsory on the website: https://my.weezevent.com/table-ronde-27

L’événement 400 ans de la Marine à Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-05-15 par Montluçon Tourisme

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