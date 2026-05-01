400 ans de la Marine à Montluçon Place jean Jaurès Montluçon

Montluçon

400 ans de la Marine à Montluçon

Place jean Jaurès Hôtel de Ville de Montluçon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Journée d’étude Marine Nationale.

Matinée Conférences

Après-midi Tables rondes Safran ouvertes au public sur inscription



L’inscription est gratuite et obligatoire sur le site https://my.weezevent.com/table-ronde-27

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Place jean Jaurès Hôtel de Ville de Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 47 c.dumas@mairie-montlucon.fr

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English :

Marine Nationale study day.

Morning ? Conferences

Afternoon ? Safran round tables open to the public (registration required)



Registration is free and compulsory on the website: https://my.weezevent.com/table-ronde-27

L’événement 400 ans de la Marine à Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-05-15 par Montluçon Tourisme