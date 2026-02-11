109 Concert de fin d’année Guitartitude 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon
8 rue du Général Emile Mairal 109 L'Embarcadère Montluçon Allier
Début : 2026-05-29 20:30:00
Une nouvelle édition qui présentera le travail accompli par les élèves durant cette année. Entourés par leur professeur et par des musiciens pros issus de groupes locaux ayant pignon sur rue, ils vous délivreront un répertoire rock mais pas exclusivement.
8 rue du Général Emile Mairal 109 L'Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com
English :
A new edition showcasing the work accomplished by the students over the past year. Surrounded by their teacher and professional musicians from well-known local bands, they will deliver a rock repertoire, but not exclusively.
