Concert À la croisée des chemins Église Saint-Paul Montluçon
Concert À la croisée des chemins Église Saint-Paul Montluçon samedi 30 mai 2026.
Concert À la croisée des chemins
Église Saint-Paul Place Jean Dormoy Montluçon Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’association Les Amis du Patrimoine Saint-Paul de Montluçon vous propose un concert par le quatuor de saxophones 4D.
Les bénéfices seront reversés au profit de l’entretien de l’église Saint-Paul, de son mobilier statuaire, vitraux, etc.
.
Église Saint-Paul Place Jean Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes apsp.montlucon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert À la croisée des chemins Montluçon a été mis à jour le 2026-03-18 par Montluçon Tourisme