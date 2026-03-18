Concert À la croisée des chemins Église Saint-Paul Montluçon

Concert À la croisée des chemins

Église Saint-Paul Place Jean Dormoy Montluçon Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association Les Amis du Patrimoine Saint-Paul de Montluçon vous propose un concert par le quatuor de saxophones 4D.

Les bénéfices seront reversés au profit de l’entretien de l’église Saint-Paul, de son mobilier statuaire, vitraux, etc.

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Église Saint-Paul Place Jean Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes apsp.montlucon@gmail.com

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L’événement Concert À la croisée des chemins Montluçon a été mis à jour le 2026-03-18 par Montluçon Tourisme