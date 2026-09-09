Rencontre avec Serge Carles Rieupeyroux

Informations pratiques

Rieupeyroux

Rencontre avec Serge Carles

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Les lectures alternent occitan et français au fil du récit. Les morceaux en occitan sont accompagnés du texte français projeté sur écran.

Causerie rencontre avec Serge Carles

Autour de son livre Istòria d’un sauvatjòt / Je sui cet enfant

Édition bilingue occitan-français, Letras d’Oc.

Serges Carles entrelace occitan et français pour donner à entendre des morceaux de ce récit autobiographique à hauteur d’enfant.

Un enfant qui découvre le monde, pas à pas la maison familiale, les voisins, le monde de l’école, les joies et les peines, la vie quotidienne vécue entre deux langues, l’occitan et le français. Très tôt, l’enfant s’interroge sur la langue, les deux langues celle qu’il parlait fièrement partout en dehors de l’école et celle de l’école.

Cet auteur aveyronnais nous fait partager son cheminement dans une écriture sensible et généreuse.

A la suite de la représentation, vous serez invité à partager avec l’auteur votre histoire avec l’occitan ou avec une autre langue.

Serges Carles est né en Aveyron à Vailhourles. Il a été instituteur puis maître-formateur en langue et culture occitane, auteur du recueil Poèmas d’amor e de mòrt (Vent Terral, 1982), d’outils pédagogiques et de traductions littéraires en occitan (A. Brink, Una cadena de voses La vida de Lazarillo de Tormes M. Tournier, Divendres o la vida salvaja M. Delibes, Los sants innocents aux éditions Letras dòc).

Pour terminer, serge Carles dédicacera son ouvrage autour du verre de l’amitié. .

2 route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

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English :

The readings alternate between Occitan and French throughout the story. The passages in Occitan are accompanied by the French text projected on a screen.

L’événement Rencontre avec Serge Carles Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)