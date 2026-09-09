Informations pratiques

Rieupeyroux

Rencontres professionnelles autour du cinéma

2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Vous êtes professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, installés en Aveyron ? Ce rendez-vous est pour vous !

Vous êtes professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, installés en Aveyron ? L’association Aveyron Cinéma, bureau d’accueil des tournages du département et relais de L’Agence Unique, Occitanie Culture, vous propose un temps d’échange convivial autour de vos métiers, de son action d’accueil de tournage et de ses dispositifs d’éducation à l’image sur lesquels vous pourrez devenir intervenants.

Plus d’informations sur Aveyron Cinéma .

2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75 rencontresalacampagne@wanadoo.fr

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English :

Are you a film and audiovisual professional based in Aveyron? Then this event is for you!

L’événement Rencontres professionnelles autour du cinéma Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)