Rencontre avec Serge Najjar Tourcoing

Informations pratiques

Tourcoing

Rencontre avec Serge Najjar

9 rue Gabriel Péri Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Avec une acuité extraordinaire du regard, Serge Najjar parvient à sublimer ses photographies prises sur les chantiers libanais en de véritables tableaux faisant échos aux grands maîtres de la peinture abstraite géométrique tels Piet Mondrian, Kasimir Malévitch ou Vassily Kandinsky. Se faisant, il nous offre une vision atypique du Liban, loin du pittoresque des vieilles pierres si souvent associé au patrimoine libanais.

Un rendez-vous exceptionnel avec **Serge Najjar** pour découvrir son travail et partager un moment d’échange.

Avec une acuité extraordinaire du regard, Serge Najjar parvient à sublimer ses photographies prises sur les chantiers libanais en de véritables tableaux faisant échos aux grands maîtres de la peinture abstraite géométrique tels Piet Mondrian, Kasimir Malévitch ou Vassily Kandinsky. Se faisant, il nous offre une vision atypique du Liban, loin du pittoresque des vieilles pierres si souvent associé au patrimoine libanais.

Un rendez-vous exceptionnel avec **Serge Najjar** pour découvrir son travail et partager un moment d’échange. .

9 rue Gabriel Péri Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 28 35 04 00 accueil@ima-tourcoing.fr

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English :

With extraordinary visual acuity, Serge Najjar manages to transform his photographs taken on Lebanese construction sites into true works of art that echo the great masters of geometric abstract painting, such as Piet Mondrian, Kasimir Malevich, and Wassily Kandinsky. In doing so, he offers us an unconventional view of Lebanon, far removed from the picturesque imagery of ancient ruins so often associated with Lebanese heritage.

An exceptional opportunity to meet **Serge Najjar**, discover his work, and share a moment of conversation.

L’événement Rencontre avec Serge Najjar Tourcoing a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme