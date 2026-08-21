Rencontre avec Simon Worou Place de la Gare Sévérac d’Aveyron
dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Gare · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Rencontre avec Simon Worou
Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Rencontre avec Simon Worou, enfant du Togo, maire en Aveyron un humaniste ouvert sur le monde.
Dimanche 13 septembre | 10h00 | Sévérac-le-Château à la librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit
Après son témoignage autobiographique et son recueil de témoignages, Simon Worou vient à notre rencontre avec son premier roman Antoine et les deux vies de Koffi entre le conte sociologique, le récit fantastique et le roman initiatique, ce texte nous entraîne dans une réflexion sur l’enfance, l’amitié, l’amour, la maltraitance, les violences sexuelles et les causes de l’émigration de la jeunesse africaine. .
Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An Interview with Simon Worou, a native of Togo and mayor in Aveyron: a humanist with a global perspective.
L’événement Rencontre avec Simon Worou Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Sévérac d'Aveyron (Aveyron)
- Il était une fois… le mercredi | Spectacle Mon aile au château de Sévérac Sévérac d’Aveyron 26 août 2026
- Repas soupe au fromage au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron 29 août 2026
- Petit déjeuner aux tripous au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron 30 août 2026
- Lectures de rentrée Place de la Gare Sévérac d’Aveyron 6 septembre 2026
- Accordémon en concert au Café Moderne Sévérac d’Aveyron 6 septembre 2026