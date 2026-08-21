Rencontre avec Simon Worou Place de la Gare Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Rencontre avec Simon Worou

Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Rencontre avec Simon Worou, enfant du Togo, maire en Aveyron un humaniste ouvert sur le monde.

Dimanche 13 septembre | 10h00 | Sévérac-le-Château à la librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit

Après son témoignage autobiographique et son recueil de témoignages, Simon Worou vient à notre rencontre avec son premier roman Antoine et les deux vies de Koffi entre le conte sociologique, le récit fantastique et le roman initiatique, ce texte nous entraîne dans une réflexion sur l’enfance, l’amitié, l’amour, la maltraitance, les violences sexuelles et les causes de l’émigration de la jeunesse africaine. .

Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

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English :

An Interview with Simon Worou, a native of Togo and mayor in Aveyron: a humanist with a global perspective.

L’événement Rencontre avec Simon Worou Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)