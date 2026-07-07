Rencontre avec Sophie Cordenos Librairie Gwalarn Lannion

Informations pratiques

Lannion

Rencontre avec Sophie Cordenos

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:30:00

fin : 2026-07-11 17:30:00

Date(s) :

2026-07-11

La librairie Gwalarn accueillera Sophie Cordenos, bibliothécaire et blogueuse/influenceuse littéraire, à l’occasion de la sortie de son nouveau roman. Autrice de romances sombres et psychologiques, Sophie Cordenos viendra signer son dernier titre, un tome unique d’urban fantasy Nos âmes damnées publié aux éditions Alter Real.

Béthanie, jeune infirmière en psychiatrie, rencontre le nouveau prêtre de la paroisse le beau et mystérieux prêtre Zagan et reconnaît en lui l’inconnu qu’elle a croisé une nuit dans la chambre d’un de ses patients. Enquêtant sur cette étrange affaire et cet étrange prêtre, sa quête de réponses semblerait la mener bien plus loin que prévu dans des territoires inconnus et dangereux. Entre dangers, amour et paranormal, Béthanie devra faire des choix, succomber ou non aux tentations… .

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53

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L’événement Rencontre avec Sophie Cordenos Lannion a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose