Rencontre avec Speedy Graphito Arrêt sur images Galerie d’art Le Comoedia Brest

Brest

Rencontre avec Speedy Graphito Arrêt sur images

Galerie d’art Le Comoedia 35 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La galerie d’art vous invite à une rencontre exceptionnelle avec Speedy Graphito, pionnier de la scène urbaine française et figure majeure de l’art contemporain.

Pour la première fois en Bretagne, l’artiste investit la galerie d’art avec une exposition qui retrace plus de 40 ans de création. Pensée comme une œuvre totale, cette rétrospective transforme l’ancien cinéma en un véritable Graphitoscope , un dispositif visuel où les images se déploient et se répondent dans un parcours en mouvement.

Informations pratiques

Sur réservation en ligne.

Durée 1h30 .

Galerie d’art Le Comoedia 35 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 20 88 92

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English :

L’événement Rencontre avec Speedy Graphito Arrêt sur images Brest a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue