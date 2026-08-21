Rencontre avec Tiziana Manzoni, restauratrice d’œuvres d’art, Musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lot

Informations pratiques

Rencontre avec Tiziana Manzoni, restauratrice d’œuvres d’art Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée de Gajac Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les coulisses de la conservation des collections du musée de Gajac à l’occasion d’une rencontre consacrée à la restauration d’œuvres menacées par la prolifération de moisissures. De 2024 à 2026, Tiziana Mazzoni est intervenue sur plus de 350 œuvres, qui ont bénéficié d’un traitement antifongique et d’un suivi approfondi pendant plus de huit mois. Cette présentation permettra de découvrir les différentes étapes de cette intervention et les techniques mises en œuvre pour préserver ce patrimoine.

Musée de Gajac 2 Rue des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot, France Villeneuve-sur-Lot 47300 Saint-Cyr Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553404800 https://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/le-musee-de-gajac-78.html Installé dans un bâtiment contemporain, imaginé par les architectes Jean-Claude Boussac et Antoine Plazanet, au début des années 2000, le Musée expose tout au long de l ‘année une partie de ses collections.

La première salle d’exposition est consacrée aux peintres et sculpteurs non figuratifs de la seconde moitié du XXe siècle dont la recherche commune est la quête de la lumière.

Un second espace dédié aux collections XIXe, confronte monde ouvrier, monde paysan et bourgeois à travers divers styles, oscillant entre académisme et impressionnisme.

Dans le grand hall d’accueil nous vous invitons à la rêverie, à l’évocation de la rivière et à la découverte de paysages au travers de l’œuvre du peintre Maurice Réalier-Dumas.

La conservation des œuvres demande une attention de tous les jours : de 2024 à 2026, Tiziana Mazzoni est intervenue sur une partie des collections du Musée de Gajac, qui étaient menacées par la de de…