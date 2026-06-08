Le banquet du Terminus Le Terminus Villeneuve-sur-Lot
Le banquet du Terminus Le Terminus Villeneuve-sur-Lot jeudi 3 septembre 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Le banquet du Terminus
Le Terminus 2 Avenue Foch Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 37 – 37 – 37 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 19:00:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
Un banquet vivant, inspiré des grandes tablées d’autrefois, où le repas devient une expérience de partage et de découverte. Chaque étape du repas est pensée comme un rituel une entrée à picorer qui rassemble, un plat central qui se partage, un fromage qui se découvre, un dessert qui surprend.
Plus de renseignements et réservations par téléphone. .
Le Terminus 2 Avenue Foch Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 68 22 40
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English : Le banquet du Terminus
L’événement Le banquet du Terminus Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne
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