Le banquet du Terminus Le Terminus Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Le banquet du Terminus

Le Terminus 2 Avenue Foch Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 37 – 37 – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 19:00:00

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Un banquet vivant, inspiré des grandes tablées d’autrefois, où le repas devient une expérience de partage et de découverte. Chaque étape du repas est pensée comme un rituel une entrée à picorer qui rassemble, un plat central qui se partage, un fromage qui se découvre, un dessert qui surprend.

Plus de renseignements et réservations par téléphone. .

Le Terminus 2 Avenue Foch Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 68 22 40

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English : Le banquet du Terminus

L’événement Le banquet du Terminus Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne