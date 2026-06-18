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Le Barrage de Virebeau rue du barrage Villeneuve-sur-Lot

Le Barrage de Virebeau rue du barrage Villeneuve-sur-Lot vendredi 14 août 2026.

Lieu : rue du barrage

Adresse : centrale hydro-électrique

Ville : 47300 Villeneuve-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Villeneuve-sur-Lot

Le Barrage de Virebeau

rue du barrage centrale hydro-électrique Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 11:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Au fil des siècles, les populations vivant le long du Lot ont naturellement développé des mécanismes et des
constructions permettant d’utiliser la force de l’eau pour la transformer en énergie. Au XXe siècle, l’électricité se généralise et occasionne de grands
aménagements. Grâce à cette visite à deux voix, réalisée en partenariat avec EDF Hydro, découvrez l’histoire de la construction et le fonctionnement du barrage de Virebeau.   .

rue du barrage centrale hydro-électrique Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60  patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Le Barrage de Virebeau

L’événement Le Barrage de Virebeau Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Vallée du Lot et Garonne

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