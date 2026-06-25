Rando en bleu centre naturel de Lascrozes Villeneuve-sur-Lot
Rando en bleu centre naturel de Lascrozes Villeneuve-sur-Lot mercredi 19 août 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Rando en bleu
centre naturel de Lascrozes 160 Route de Giget Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Initiez-vous à l’art du cyanotype en rapportant de votre randonnée les empreintes végétales de votre cueillette. Cette technique fut l’une des premières utilisées pour conserver la trace des plantes dans les herbiers, avant l’invention de la photographie.
Réservation obligatoire (nombre de places limité). .
centre naturel de Lascrozes 160 Route de Giget Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Rando en bleu
L’événement Rando en bleu Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne
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