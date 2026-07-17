Informations pratiques

Villeneuve-sur-Lot

Festival Lyrique Carmen ou l’Amour Sorcier 2026

2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

Production originale mêlant l’univers passionné de Carmen de Georges Bizet et les couleurs envoûtantes de L’Amour sorcier de Manuel de Falla.

Découvrez une création originale qui réunit deux chefs-d’œuvre inspirés de l’Espagne Carmen de Georges Bizet et L’Amour sorcier de Manuel de Falla. Dans une version théâtrale et intimiste, cette production mêle chant, théâtre et création vidéo pour offrir une nouvelle lecture de ces œuvres emblématiques. Passion, liberté, superstition et désir s’entrelacent dans un spectacle porté par une distribution de premier plan et une équipe artistique réunie pour dix jours de création au cœur du Grand Villeneuvois. .

2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 94 30 16

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English :

An original production blending the passionate world of Georges Bizet’s *Carmen* with the enchanting colors of Manuel de Falla’s *El amor brujo*.

L’événement Festival Lyrique Carmen ou l’Amour Sorcier 2026 Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée du Lot et Garonne