Stage Aquarelle Atelier Corinne Vilcaz Villeneuve-sur-Lot
Stage Aquarelle Atelier Corinne Vilcaz Villeneuve-sur-Lot lundi 10 août 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Stage Aquarelle
Atelier Corinne Vilcaz 18 bis Chemin de Massanès Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 09:30:00
fin : 2026-08-13 15:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Offrez-vous quatre jours pour découvrir la magie de l’aquarelle en mouillé sur mouillé, cette technique lumineuse où l’eau guide la couleur, adoucit les contours et fait naître des effets d’une grande poésie.
Vous apprendrez les bases essentielles préparer le papier, maîtriser le mouillage, doser l’eau, accompagner les fusions de pigments, créer transparences, profondeurs et harmonies délicates. .
Atelier Corinne Vilcaz 18 bis Chemin de Massanès Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 49 69
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English : Stage Aquarelle
L’événement Stage Aquarelle Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne
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