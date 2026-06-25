Café-patrimoine Villeneuve-sur-Lot
Café-patrimoine Villeneuve-sur-Lot samedi 8 août 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Café-patrimoine
Haras nationaux Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 11:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Une invitée passionnée, un thème inspirant, un bon café le Pays d’art et d’histoire lance les cafés-patrimoine ! Pour la première séance, nous accueillerons l’artiste-photographe Fernanda Sánchez-Paredes, à l’occasion de sa troisième résidence dans le Grand Villeneuvois. Comment photographier un territoire et son patrimoine ? Entre vadrouille, rencontres et surprises, rejoignez la discussion pour dévoiler ensemble un nouveau pan de notre patrimoine. .
Haras nationaux Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Café-patrimoine
L’événement Café-patrimoine Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne
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