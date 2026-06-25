Visiste du château de Rogé Villeneuve-sur-Lot
Visiste du château de Rogé Villeneuve-sur-Lot lundi 24 août 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Visiste du château de Rogé
Château de Rogé Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:30:00
fin : 2026-08-24 11:30:00
Date(s) :
2026-08-24
Curieux, ce château de Rogé, érigé en amont de Villeneuve sur la rive gauche du Lot. Quelle est son histoire ? Qui y a résidé ? Focus sur ce Monument historique situé dans un cadre paisible qui invite à la détente. Pour compléter la visite et regarder le château sous toutes ses jointures, le service des sports de Villeneuve-sur-Lot vous propose d’embarquer sur le Lot et de ramer le long du château… en canoë ! Sortie en canoë facultative. .
Château de Rogé Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Visiste du château de Rogé
L’événement Visiste du château de Rogé Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne
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