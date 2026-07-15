Informations pratiques

Villeneuve-sur-Lot

Balade au clair de lune

Site de Rogé Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Cet été, trouvez un peu de fraîcheur avec les animations nature du CPIE 47 !

Une balade au clair de lune. Découvrez les bruits de la nuit et la biodiversité remarquable d’un site préservé entre bord de Lot et parc arboré.

Pensez à prendre des chaussures de marche, une gourde et une lampe torche.

Cette animation est proposée par le CPIE 47 en partenariat avec la Mairie de Villeneuve-sur-Lot.

Inscription obligatoire. .

Site de Rogé Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

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English : Balade au clair de lune

L’événement Balade au clair de lune Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne