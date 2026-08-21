Ateliers et stand d’information : les déchets aujourd’hui en Grand Villeneuvois, Excisum – Site et musée archéologique d’Eysses, Villeneuve-sur-Lot

Informations pratiques

Ateliers et stand d’information : les déchets aujourd’hui en Grand Villeneuvois 19 et 20 septembre Excisum – Site et musée archéologique d’Eysses Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En écho à l’exposition « Archéologie : Les poubelles de l’Histoire », le service Gestion et Prévention des déchets de la Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois vous propose un temps d’échange autour de la redevance incitative et des bonnes pratiques de tri des déchets. Une occasion de faire le lien entre les vestiges du passé et les enjeux environnementaux d’aujourd’hui.

Excisum – Site et musée archéologique d’Eysses 1quater Rue Victor Michaut, 47300 Villeneuve-sur-Lot, France Villeneuve-sur-Lot 47300 Eysses Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0788168350 https://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/excisum-site-archeologique-d-eysses-73.html Site du Haut-Empire comprenant un forum, une basilique, une curie, un quartier artisanal et probablement un temple. La tour se situait sur la voie gallo-romaine reliant Agen à Périgueux et marquait probablement un carrefour. Elle se dressait à quelques mètres du praetorium qui fut transformé en abbaye sous les Carolingiens. Elle peut être considérée comme la cella d’un temple qu’entourait peut-être une galerie circulaire. Elle pourrait remonter au IIe siècle.

En écho à l’exposition « Archéologie : Les poubelles de l’Histoire », le service Gestion et Prévention des déchets de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois sera présent pour échanger sur…

©CAGV, Pays d’art et d’histoire