Unda maris en concert à Villeneuve-sur-Lot Chapelle des Pénitents Blancs Villeneuve-sur-Lot
samedi 22 août 2026 · Chapelle des Pénitents Blancs · Villeneuve-sur-Lot
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Lot
Unda maris en concert à Villeneuve-sur-Lot
Chapelle des Pénitents Blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22 22:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Ensemble Vocal Unda Maris en concert. Chants et Danses de pèlerins du Moyen Age, autour du Livre Vermeil de Montserrat.
Ensemble Vocal Unda Maris en concert. Chants et Danses de pèlerins du Moyen Age, autour du Livre Vermeil de Montserrat.
Depuis près de 30 ans notre ensemble redonne vie au répertoire ancien sacré et profane du Moyen Age à la Renaissance, notamment autour de la tradition du pèlerinage de Compostelle et du culte de Marie très populaires à cette époque.
Ce nouveau concert mêlera chants et danses tirés du Livre Vermeil de Montsérrat à d’autres pièces populaires et sacrées. .
Chapelle des Pénitents Blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 56 65 35 philocantus@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Unda maris en concert à Villeneuve-sur-Lot
Unda Maris Vocal Ensemble in concert. Songs and dances of medieval pilgrims, inspired by the Livre Vermeil de Montserrat.
L’événement Unda maris en concert à Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Vallée du Lot et Garonne
À voir aussi à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne)
- Visite du château de Rogé Villeneuve-sur-Lot 17 août 2026
- Rando en bleu centre naturel de Lascrozes Villeneuve-sur-Lot 19 août 2026
- Visiste du château de Rogé Villeneuve-sur-Lot 24 août 2026
- Balade au clair de lune Villeneuve-sur-Lot 26 août 2026
- Le banquet du Terminus Le Terminus Villeneuve-sur-Lot 3 septembre 2026