Unda maris en concert à Villeneuve-sur-Lot Chapelle des Pénitents Blancs Villeneuve-sur-Lot

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Lot

Unda maris en concert à Villeneuve-sur-Lot

Chapelle des Pénitents Blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22 22:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Ensemble Vocal Unda Maris en concert. Chants et Danses de pèlerins du Moyen Age, autour du Livre Vermeil de Montserrat.

Ensemble Vocal Unda Maris en concert. Chants et Danses de pèlerins du Moyen Age, autour du Livre Vermeil de Montserrat.

Depuis près de 30 ans notre ensemble redonne vie au répertoire ancien sacré et profane du Moyen Age à la Renaissance, notamment autour de la tradition du pèlerinage de Compostelle et du culte de Marie très populaires à cette époque.

Ce nouveau concert mêlera chants et danses tirés du Livre Vermeil de Montsérrat à d’autres pièces populaires et sacrées. .

Chapelle des Pénitents Blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 56 65 35 philocantus@mailo.com

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English : Unda maris en concert à Villeneuve-sur-Lot

Unda Maris Vocal Ensemble in concert. Songs and dances of medieval pilgrims, inspired by the Livre Vermeil de Montserrat.

L’événement Unda maris en concert à Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Vallée du Lot et Garonne