Visite « Les disparus » de Villeneuve, Place Lafayette, Villeneuve-sur-Lot

Informations pratiques

Visite « Les disparus » de Villeneuve Samedi 19 septembre, 10h00 Place Lafayette Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine disparu de Villeneuve-sur-Lot lors d’une visite inédite. Si certains monuments ont traversé les siècles, d’autres ont aujourd’hui totalement disparu, comme la chapelle des Pénitents bleus, les anciennes fortifications ou encore le collège de garçons. Au fil du parcours, remontez le fil de leur histoire et découvrez comment le patrimoine villeneuvois s’est construit, transformé et réinventé au fil du temps.

Place Lafayette Place Lafayette 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Bastide Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Que reste-t-il des monuments qui ont façonné Villeneuve-sur-Lot ? Certains ont traversé les siècles, tandis que d’autres ont disparu, comme la chapelle des Pénitents bleus, les fortifications qui la…

©Carte postale ancienne