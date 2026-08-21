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Visite « Les disparus » de Villeneuve, Place Lafayette, Villeneuve-sur-Lot

samedi 19 septembre 2026 · Place Lafayette · Villeneuve-sur-Lot

Visite « Les disparus » de Villeneuve, Place Lafayette, Villeneuve-sur-Lot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Lafayette
Adresse
Place Lafayette 47300 Villeneuve-sur-Lot
Ville
47300 Villeneuve-sur-Lot
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit.

Visite « Les disparus » de Villeneuve Samedi 19 septembre, 10h00 Place Lafayette Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine disparu de Villeneuve-sur-Lot lors d’une visite inédite. Si certains monuments ont traversé les siècles, d’autres ont aujourd’hui totalement disparu, comme la chapelle des Pénitents bleus, les anciennes fortifications ou encore le collège de garçons. Au fil du parcours, remontez le fil de leur histoire et découvrez comment le patrimoine villeneuvois s’est construit, transformé et réinventé au fil du temps.

Place Lafayette Place Lafayette 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Bastide Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Que reste-t-il des monuments qui ont façonné Villeneuve-sur-Lot ? Certains ont traversé les siècles, tandis que d’autres ont disparu, comme la chapelle des Pénitents bleus, les fortifications qui la…

©Carte postale ancienne

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