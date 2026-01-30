Rencontre avec un apiculteur Écluzelles
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-08-09
Rencontrez M. Filippi, un passionné d'apiculture qui répondra à toutes vos questions sur les abeilles, leur rôle et la nécessité de les préserver. Ses ruches sont installées sur le site de Mézières-Écluzelles. Découvrez leur fonctionnement à l'aide d'une ruche pédagogique mise à disposition.
Intervenant L'abeille Eurélienne
Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)
RDV à 14h15 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr
English :
Meet Mr. Filippi, a beekeeping enthusiast who will answer all your questions about bees, their role and the need to preserve them. His hives are located on the Mézières-Écluzelles site. Discover how they work with the help of an educational beehive.
