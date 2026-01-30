Rencontre avec un apiculteur Écluzelles

Rencontre avec un apiculteur

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-09

Rencontrez M. Filippi, un passionné d’apiculture qui répondra à toutes vos questions sur les abeilles, leur rôle et la nécessité de les préserver. Ses ruches sont installées sur le site de Mézières-Écluzelles. Découvrez leur fonctionnement à l’aide d’une ruche pédagogique mise à disposition.

Intervenant L’abeille Eurélienne

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h15 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

English :

Meet Mr. Filippi, a beekeeping enthusiast who will answer all your questions about bees, their role and the need to preserve them. His hives are located on the Mézières-Écluzelles site. Discover how they work with the help of an educational beehive.

