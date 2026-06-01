Rencontre avec une autrice en résidence : Al Hoceima – Istanbul – Marseille – Beyrouth, La Fabulerie, Marseille

Rencontre avec une autrice en résidence : Al Hoceima – Istanbul – Marseille – Beyrouth Samedi 13 juin, 11h00 La Fabulerie Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Dans le cadre du Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines

Entretien avec l’autrice Karima Ahdad, animé par Mélanie Masson, journaliste.

Karima Ahdad est une écrivaine et journaliste marocaine, aujourd’hui installée à Istanbul, où elle travaille notamment pour TRT Arabi. Révélée en 2016 avec son recueil نزيف آخر الحلم (Le saignement du dernier rêve) primé par l’Union des écrivains du Maroc, elle connaît un large succès en 2018 avec son roman بنات الصبار (Les filles du cactus), récompensé par le Prix Mohamed Zafzaf. Son œuvre, qui comprend plusieurs romans et nouvelles primées, aborde avec acuité les injustices sociales et les inégalités, en particulier celles touchant les femmes marocaines.

Karima Ahdad est en résidence itinérante à l’initiative conjointe de l’Agence Karkadé et de la Maison internationale des écrivains à Beyrouth.

La Fabulerie 10 Boulevard garibaldi, 13001 Marseille, France Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0486971988 https://lafabulerie.com La Fabulerie est un tiers-lieu culturel vivant, ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent partager, créer, expérimenter et apprendre ensemble. C’est un espace où chacun·e peut venir avec ses idées, ses projets, ses envies, et les voir grandir au contact des autres.

Lieu de rencontres intergénérationnelles, de découvertes artistiques, de création numérique et d’expérimentations collectives, la Fabulerie est un laboratoire du faire ensemble, ancré à la fois dans les enjeux sociaux, culturels et environnementaux de notre époque.

Dans l’espace sur rue et sur scène, nous accueillons tout au long de l’année des expositions liées aux arts visuels.

Dans le cadre du Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines

© Agence Karkadé / Sama Beydoun