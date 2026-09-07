AGENDA · Saint-Étienne-du-Rouvray
Rencontre avec Véronique Lixivel, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray
mardi 29 septembre 2026 · Médiathèque Elsa-Triolet · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Rencontre avec Véronique Lixivel Mardi 29 septembre, 18h00 Médiathèque Elsa-Triolet Seine-Maritime
Tout public. Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00
Médiathèque Elsa-Triolet 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]
Rencontre avec Véronique Lixivel, photographe, autour de son exposition « Les patchoulivres de Vérone » Festival Évasion Exposition
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