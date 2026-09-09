Rencontre avec Yann Schÿler, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Rencontre avec Yann Schÿler Mardi 22 septembre, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T17:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T17:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:00:00+02:00

Echanges avec Monsieur Yann Schÿler, Consul Honoraire du Royaume de Danemark autour de Jens Peter Jacobsen (1847-1885), cette figure majeure de la littérature danoise du XIXᵉ siècle. Présentation de Poèmes = Digte ; suivi de Les chants de Gurre = Gurresange.

Jens Peter Jacobsen a profondément marqué la modernité littéraire européenne par la finesse de son écriture, la profondeur psychologique de son œuvre et son influence sur de nombreux auteurs, parmi lesquels Rainer Maria Rilke ou Thomas Mann.

De manière posthume, en 1886, ses amis publieront ses poèmes avec le cycle des Chants de Gurre que nous présentons ici, pour la première fois, traduits en français par Laila Flink Thullesen et Christine Berlioz.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Jens_Peter_Jacobsen »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1002319169?posInSet=2&queryId=33882339-682d-4f01-8495-3df1b8f1775d&sorting=score_DESC »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Présentation du livre de Jens Peter Jacobsen poésie danoise Jens Peter Jacobsen

Libre