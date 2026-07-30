Rencontre Bérénice Pichat La Galerne Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Rencontre Bérénice Pichat

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Après l’immense succès de La Petite bonne (Prix des Libraires 2025), Bérénice Pichat ouvre la saison des rencontres à La Galerne avec son nouveau roman, Un marché noir .

C’est à Paris en 1943 que l’autrice situe l’action de son livre. La faim règle les journées, la peur dicte les choix, et la frontière entre résistance et compromission se floute dans les arrière-cours, les dénonciations font rage.

Servane, qui pendant son adolescence s’engage dans un réseau secret, va croiser Paul, trafiquant désenchanté, qui navigue entre les camps, persuadé que tout s’achète, même la liberté.

Réservation obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

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English : Rencontre Bérénice Pichat

L’événement Rencontre Bérénice Pichat Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie