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Rencontre Bérénice Pichat La Galerne Le Havre

jeudi 10 septembre 2026 · La Galerne · Le Havre

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Galerne
Adresse
148 Rue Victor Hugo
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Rencontre Bérénice Pichat

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Après l’immense succès de La Petite bonne (Prix des Libraires 2025), Bérénice Pichat ouvre la saison des rencontres à La Galerne avec son nouveau roman, Un marché noir .

C’est à Paris en 1943 que l’autrice situe l’action de son livre. La faim règle les journées, la peur dicte les choix, et la frontière entre résistance et compromission se floute dans les arrière-cours, les dénonciations font rage.

Servane, qui pendant son adolescence s’engage dans un réseau secret, va croiser Paul, trafiquant désenchanté, qui navigue entre les camps, persuadé que tout s’achète, même la liberté.

Réservation obligatoire.   .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52 

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English : Rencontre Bérénice Pichat

L’événement Rencontre Bérénice Pichat Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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