Rencontre Carmilla, adaptation féministe d’un vampire au cinéma La Maison des Ecritures La Rochelle jeudi 18 juin 2026.

La Rochelle

Rencontre Carmilla, adaptation féministe d’un vampire au cinéma

La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18 20:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Clémence propose de mener une réflexion sur la symbolique de la vampire lesbienne et la poésie gothique qui lui a inspiré sa relecture féministe de l’œuvre.

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La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

Clémence proposes a reflection on the symbolism of the lesbian vampire and the gothic poetry that inspired her feminist rereading of the work.

L’événement Rencontre Carmilla, adaptation féministe d’un vampire au cinéma La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-09 par Nous La Rochelle