Rencontre d’auteur avec Pascal Croci Sévérac d’Aveyron
jeudi 13 août 2026 · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Rencontre d’auteur avec Pascal Croci
La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Venez rencontrer l’artiste bédéiste Pacal Croci à la librairie Les Mots à l’Envers, les Mots à l’Endroit .
–
Rendez-vous à la librairie à Sévérac d’Aveyron le jeudi 13 août, de 10h à 12h, pour rencontrer l’artiste Pascal Croci lors d’une séance dédicace. .
La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come meet the artist from Béda, Pacal Croci, at the bookstore “Les Mots à l’Envers, les Mots à l’Endroit.”
L’événement Rencontre d’auteur avec Pascal Croci Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Sévérac d'Aveyron (Aveyron)
- Il était une fois… le mercredi | Spectacle Le gros concert au château de Sévérac Sévérac d’Aveyron 15 juillet 2026
- La médiathèque prend l’air… au lac de la Cisba Sévérac d’Aveyron 16 juillet 2026
- Concert de Duo Zéphyr Sévérac d’Aveyron 16 juillet 2026
- Il était une fois… le mercredi | Spectacle RésonnanceS au château de Sévérac Sévérac d’Aveyron 22 juillet 2026
- Concert Festival Musique en Vallée d’Olt en l’Eglise de Sévérac Sévérac d’Aveyron 23 juillet 2026