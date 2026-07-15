Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Rencontre d’auteur avec Pascal Croci

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Venez rencontrer l’artiste bédéiste Pacal Croci à la librairie Les Mots à l’Envers, les Mots à l’Endroit .

–

Rendez-vous à la librairie à Sévérac d’Aveyron le jeudi 13 août, de 10h à 12h, pour rencontrer l’artiste Pascal Croci lors d’une séance dédicace. .

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet the artist from Béda, Pacal Croci, at the bookstore “Les Mots à l’Envers, les Mots à l’Endroit.”

L’événement Rencontre d’auteur avec Pascal Croci Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)