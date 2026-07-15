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Rencontre d’auteur avec Pascal Croci Sévérac d’Aveyron

jeudi 13 août 2026 · Sévérac d'Aveyron

Rencontre d’auteur avec Pascal Croci Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Adresse
La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Sévérac d’Aveyron

Rencontre d’auteur avec Pascal Croci

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Venez rencontrer l’artiste bédéiste Pacal Croci à la librairie Les Mots à l’Envers, les Mots à l’Endroit .

Rendez-vous à la librairie à Sévérac d’Aveyron le jeudi 13 août, de 10h à 12h, pour rencontrer l’artiste Pascal Croci lors d’une séance dédicace.   .

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15  lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

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English :

Come meet the artist from Béda, Pacal Croci, at the bookstore “Les Mots à l’Envers, les Mots à l’Endroit.”

L’événement Rencontre d’auteur avec Pascal Croci Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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