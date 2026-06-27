UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sévérac d'Aveyron

Cochon à la broche et concert au camping Le Plô Sévérac d’Aveyron

vendredi 14 août 2026 · Sévérac d'Aveyron

Cochon à la broche et concert au camping Le Plô Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Adresse
Recoules
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif

Sévérac d’Aveyron

Cochon à la broche et concert au camping Le Plô

Recoules Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Le restaurant du camping Le Plô vous propose un cochon à la broche !

Rendez-vous au restaurant du camping Le Plô.
Au menu cochon à la broche (entrée et dessert compris dans le menu)
La soirée se prolongera avec un concert du groupe Moonster.

Sur réservation au 06 86 63 63 75.   .

Recoules Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 86 63 63 75  campingleploaveyron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The restaurant at Le Pl%F4 Campground is serving up a whole pig on a spit!

L’événement Cochon à la broche et concert au camping Le Plô Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Sévérac d'Aveyron (Aveyron)