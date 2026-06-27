Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Cochon à la broche et concert au camping Le Plô

Recoules Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le restaurant du camping Le Plô vous propose un cochon à la broche !

–

Rendez-vous au restaurant du camping Le Plô.

Au menu cochon à la broche (entrée et dessert compris dans le menu)

La soirée se prolongera avec un concert du groupe Moonster.

Sur réservation au 06 86 63 63 75. .

Recoules Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 86 63 63 75 campingleploaveyron@gmail.com

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English :

The restaurant at Le Pl%F4 Campground is serving up a whole pig on a spit!

L’événement Cochon à la broche et concert au camping Le Plô Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)