Cochon à la broche et concert au camping Le Plô Sévérac d’Aveyron
vendredi 14 août 2026 · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Cochon à la broche et concert au camping Le Plô
Recoules Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le restaurant du camping Le Plô vous propose un cochon à la broche !
–
Rendez-vous au restaurant du camping Le Plô.
Au menu cochon à la broche (entrée et dessert compris dans le menu)
La soirée se prolongera avec un concert du groupe Moonster.
Sur réservation au 06 86 63 63 75. .
Recoules Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 86 63 63 75 campingleploaveyron@gmail.com
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English :
The restaurant at Le Pl%F4 Campground is serving up a whole pig on a spit!
L’événement Cochon à la broche et concert au camping Le Plô Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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