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Vide-greniers de Lapanouse Sévérac d’Aveyron

samedi 15 août 2026 · Sévérac d'Aveyron

Vide-greniers de Lapanouse Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif
5 Tarif de base plein tarif Emplacement exposant

Sévérac d’Aveyron

Vide-greniers de Lapanouse

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Emplacement exposant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Chinez objets anciens, artisanat et articles d’occasion lors du vide-greniers de l’Assomption organisé dans le centre de Lapanouse.
Samedi 15 août 2026, dans le centre de Lapanouse, l’association Sauvegarde du patrimoine panousain organise son vide-greniers de l’Assomption.
Exposants et visiteurs sont attendus pour une journée dédiée aux objets anciens et d’occasion, à l’artisanat et aux bonnes affaires.
Pour les exposants
5 € l’emplacement (quelle que soit sa taille) ;
Réservation obligatoire au 06 68 81 78 04 ;
Aucun véhicule autorisé sur les emplacements. 5  .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 68 81 78 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Browse for antiques, crafts, and secondhand items at the Assomption yard sale held in downtown Lapanouse.

L’événement Vide-greniers de Lapanouse Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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