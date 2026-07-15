Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Vide-greniers de Lapanouse

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Emplacement exposant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Chinez objets anciens, artisanat et articles d’occasion lors du vide-greniers de l’Assomption organisé dans le centre de Lapanouse.

Samedi 15 août 2026, dans le centre de Lapanouse, l’association Sauvegarde du patrimoine panousain organise son vide-greniers de l’Assomption.

Exposants et visiteurs sont attendus pour une journée dédiée aux objets anciens et d’occasion, à l’artisanat et aux bonnes affaires.

Pour les exposants

5 € l’emplacement (quelle que soit sa taille) ;

Réservation obligatoire au 06 68 81 78 04 ;

Aucun véhicule autorisé sur les emplacements. 5 .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 68 81 78 04

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English :

Browse for antiques, crafts, and secondhand items at the Assomption yard sale held in downtown Lapanouse.

L’événement Vide-greniers de Lapanouse Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)