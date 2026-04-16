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Exposition de peintures Infra-Rose Salle des Orchidées Sévérac d’Aveyron

Exposition de peintures Infra-Rose Salle des Orchidées Sévérac d’Aveyron

Exposition de peintures Infra-Rose Salle des Orchidées Sévérac d’Aveyron lundi 17 août 2026.

Lieu : Salle des Orchidées

Adresse : Sévérac-le-Château

Ville : 12150 Sévérac d'Aveyron

Département : Aveyron

Début : lundi 17 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif : Gratuit

Sévérac d’Aveyron

Exposition de peintures Infra-Rose

Salle des Orchidées Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-17
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-17

Exposition de peintures réalisées par les membres de l’association Infra-Rose à Sévérac-le-Château.

Rendez-vous à la salle d’exposition des Orchidées, près de l’Office de Tourisme, au 5 rue des Douves du lundi 17 au dimanche 30 août pour une exposition de peintures de l’association Infra-Rose.

Ouverture de la salle d’exposition selon les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme.   .

Salle des Orchidées Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 67 31  severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com

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English :

Exhibition of paintings by members of the Infra-Rose association at Sévérac-le-Château.

L’événement Exposition de peintures Infra-Rose Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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