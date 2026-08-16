Informations pratiques

Arreau

Rencontre d’auteur En roue libre dans les Pyrénées centrales

Médiathèque ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 10:45:00

fin : 2026-09-24 12:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Patrice Hyver présentera son livre En roue libre dans les Pyrénées centrales publié aux éditions du Val d’Adour.

Il est peintre-voyageur à vélo, carnet et crayon à la main en quête de rencontres et d’insolite.

Organisé par la Médiathèque d’Arreau (05 62 98 66 94)

Dans le cadre du Mois du Patrimoine. .

Médiathèque ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 66 94 mediatheque.arreau@gmail.com

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English :

Patrice Hyver will present his book *En roue libre dans les Pyrénées centrales* (Freewheeling Through the Central Pyrenees), published by Éditions du Val d’Adour.

He is a traveling painter—by bike, with a notebook and pencil in hand—in search of encounters and the unexpected.

Organized by the Arreau Media Library (05 62 98 66 94)

L’événement Rencontre d’auteur En roue libre dans les Pyrénées centrales Arreau a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65