Rencontre d’auteur En roue libre dans les Pyrénées centrales Médiathèque Arreau
jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque · Arreau
Informations pratiques
Arreau
Rencontre d’auteur En roue libre dans les Pyrénées centrales
Médiathèque ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 10:45:00
fin : 2026-09-24 12:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Patrice Hyver présentera son livre En roue libre dans les Pyrénées centrales publié aux éditions du Val d’Adour.
Il est peintre-voyageur à vélo, carnet et crayon à la main en quête de rencontres et d’insolite.
Organisé par la Médiathèque d’Arreau (05 62 98 66 94)
Dans le cadre du Mois du Patrimoine. .
Médiathèque ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 66 94 mediatheque.arreau@gmail.com
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English :
Patrice Hyver will present his book *En roue libre dans les Pyrénées centrales* (Freewheeling Through the Central Pyrenees), published by Éditions du Val d’Adour.
He is a traveling painter—by bike, with a notebook and pencil in hand—in search of encounters and the unexpected.
Organized by the Arreau Media Library (05 62 98 66 94)
L’événement Rencontre d’auteur En roue libre dans les Pyrénées centrales Arreau a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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