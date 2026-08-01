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AGENDA · Mazet-Saint-Voy

Rencontre de La Favéa près du Temple Mazet-Saint-Voy

dimanche 9 août 2026 · près du Temple · Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
près du Temple
Adresse
Le Bruas
Ville
43520 Mazet-Saint-Voy
Département
Haute-Loire
Tarif

Mazet-Saint-Voy

Rencontre de La Favéa

près du Temple Le Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Le consistoire de la Montagne organise la Rencontre de la Favea.
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près du Temple Le Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 05 45 

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English :

The Montagne Consistory is organizing the Favea Gathering.

L’événement Rencontre de La Favéa Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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