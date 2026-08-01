AGENDA · Mazet-Saint-Voy
Rencontre de La Favéa près du Temple Mazet-Saint-Voy
dimanche 9 août 2026 · près du Temple · Mazet-Saint-Voy
Informations pratiques
Mazet-Saint-Voy
Rencontre de La Favéa
près du Temple Le Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le consistoire de la Montagne organise la Rencontre de la Favea.
.
près du Temple Le Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 05 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Montagne Consistory is organizing the Favea Gathering.
L’événement Rencontre de La Favéa Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
À voir aussi à Mazet-Saint-Voy (Haute-Loire)
- Sortie botanique RDV Halle Fermière Mazet-Saint-Voy 4 août 2026
- La couture en douceur L’Atelier Dam Zsazsa Mazet-Saint-Voy 5 août 2026
- Sur les Chemins de la laine Feutrage La Chaud Mazet-Saint-Voy 5 août 2026
- Visite d’une classe 1900 Musée Ecole Mazet-Saint-Voy 5 août 2026
- Concert Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 5 août 2026