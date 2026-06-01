Rencontre-décryptage « comment couper les cheveux en quatre », Château et musée de Montbéliard, Montbéliard

Rencontre-décryptage « comment couper les cheveux en quatre » Samedi 13 juin, 14h30 Château et musée de Montbéliard Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Rencontre-décryptage « comment couper les cheveux en quatre »

Comment des fragments énigmatiques nous racontent l’histoire hors norme de la cité antique de Mandeure ? Venez décrypter, aux côtés d’Hélène Grimaud, archéologue quelques pièces choisies parmi les objets qui seront présentées dans le futur musée du château rénové.

Château et musée de Montbéliard Rue des Tours, 25200 Montbéliard, France Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381992261 https://www.montbeliard.fr/mes-sorties-mes-activites/musees-de-montbeliard.html [{« type »: « phone », « value »: « 0381992257 »}]

Rencontre-décryptage « comment couper les cheveux en quatre »

©Fragments de statue monumentale en bronze, Mandeure 1er-2e siècles après J-C. Collection Musées de Montbéliard @ Jack Varlet