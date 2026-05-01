Bitche

Rencontre Dédicace avec Edgard WEBER

42 rue du Maréchal Foch Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

L’auteur dédicacera ses ouvrages, dont Bakhîro , tomes I et II disponibles à la mini-librairie de L’Atelier².

Edgard Weber est né à Bitche. Issu d’une famille modeste de Glasenberg, ce jeune garçon qui gardait les vaches dans le Bitcherland est devenu directeur d’institut et professeur enseignant la langue et la civilisation arabe à Toulouse et à Strasbourg. Auteur de nombreux ouvrages sur l’Islam, il se consacre aujourd’hui à l’écriture historique et romanesque, dont Une Enfance en Lorraine qui évoque son passé et qui en étonnera plus d’un. Il nous livre également la vie de son ancêtre Valentin Le Houzard du Roi , dont la dépouille repose à Siersthal.Tout public

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42 rue du Maréchal Foch Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 9 53 32 79 79

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English :

The author will be signing his books, including Bakhîro , volumes I and II, available at the L?Atelier² mini-library.

Edgard Weber was born in Bitche. From a modest family in Glasenberg, this young boy who tended cows in Bitcherland became an institute director and teacher of Arabic language and civilization in Toulouse and Strasbourg. The author of numerous works on Islam, he now devotes his time to writing history and novels, including Une Enfance en Lorraine (A Childhood in Lorraine), which evokes his past and will astonish many. He also recounts the life of his ancestor Valentin Le Houzard du Roi , whose remains rest in Siersthal.

L’événement Rencontre Dédicace avec Edgard WEBER Bitche a été mis à jour le 2026-05-02 par OT DU PAYS DE BITCHE