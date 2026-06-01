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Rencontre des amateurs de polars, Médiathèque, Lezennes

Rencontre des amateurs de polars, Médiathèque, Lezennes

Rencontre des amateurs de polars, Médiathèque, Lezennes mardi 16 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes

Ville : 59260 Lezennes

Département : Nord

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Rencontre des amateurs de polars Mardi 16 juin, 20h00 Médiathèque Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T20:00:00+02:00 – 2026-06-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T20:00:00+02:00 – 2026-06-16T22:00:00+02:00

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Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
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Visuel : Canva

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