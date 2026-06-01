Rencontre des amateurs de polars, Médiathèque, Lezennes

Rencontre des amateurs de polars Mardi 16 juin, 20h00 Médiathèque Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T20:00:00+02:00 – 2026-06-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T20:00:00+02:00 – 2026-06-16T22:00:00+02:00

Préparez votre Salon du Polar 2026 de Templemars !

En avant-première, Gilles vous fera découvrir les auteurs invités ainsi que les romans qui seront à l’honneur cette année.

Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Préparez votre Salon du Polar de Templemars

Visuel : Canva