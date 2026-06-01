Rencontre des amateurs de polars, Médiathèque, Lezennes
Rencontre des amateurs de polars, Médiathèque, Lezennes mardi 16 juin 2026.
Rencontre des amateurs de polars Mardi 16 juin, 20h00 Médiathèque Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T20:00:00+02:00 – 2026-06-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T20:00:00+02:00 – 2026-06-16T22:00:00+02:00
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Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
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Visuel : Canva
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