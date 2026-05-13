rencontre du 9ème art kutikuti, Musée des tapisseries, Aix-en-Provence

rencontre du 9ème art kutikuti Samedi 23 mai, 19h00 Musée des tapisseries Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À l’occasion de Sarjakuva 2026, année de la BD finlandaise en France, le Festival des Rencontres du 9e Art a été choisi, avec trois autres événements BD d’importance – BD à Bastia, Formula Bula (Paris) et BD Colomiers – pour accueillir une sélection d’auteurs et d’autrices Made in Finland. À Aix-en-Provence, ce choix s’est porté sur le collectif venu du froid, KutiKuti, qui regroupe plus de 60 artistes du 9e Art finlandais et connaît une reconnaissance internationale avec leur magazine graphique Kut

Musée des tapisseries 28 Place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0488717415 https://www.aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisseries L’histoire de Don Quichotte : neuf tapisseries d’après C.J Natoire tissées à la Manufacture Royale de Beauvais en un exemplaire unique (cartons conservés au château de Compiègne). Les Grotesques : série tissée à Beauvais vers 1689 sur des cartons de J.B Monnoyer. Les Jeux russiens : quatre tapisseries tissées à la Manufacture de Beauvais à partir de 1769, d’après Leprince. Maquettes, costumes, décors et documents divers sur l’histoire du Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.

À l’occasion de Sarjakuva 2026, année de la BD finlandaise en France, le Festival des Rencontres du 9e Art a été choisi, avec trois autres événements BD d’importance – BD à Bastia, Formula Bula et BD…

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