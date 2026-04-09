Rencontre en surréalisme : philosophie surréaliste du rêve Halle Saint-Pierre Paris

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Philosophie surréaliste du rêve

Conférence par Georges Sebbag, philosophe. L’homme est un « rêveur définitif » dans son sommeil mais aussi au cours de la veille. La généalogie surréaliste du rêve sollicite notamment Diderot, Grandville, Hervey de Saint-Denys, Bergson et Freud. Cette conférence fait écho à l’exposition « L’Étoffe des rêves » présentée à la Halle Saint Pierre jusqu’au 31 juillet 2026

https://www.hallesaintpierre.org/letoffe-des-reves/

En savoir plus

Georges Sebbag est un écrivain, docteur en philosophie. En 1964, il fait la connaissance d’André Breton et participe jusqu’en 1969 aux activités du groupe surréaliste. Après avoir enseigné la philosophie, il collabore à diverses revues comme Critique, Le Débat, L’Architecture d’aujourd’hui ou Conférence. Il contribue à de nombreux catalogues d’expositions et écrit des essais liant philosophie et surréalisme.

Organisation

Françoise Py est présidente de l’association l’APRES. Poète et écrivaine, elle a été maître de conférence en Histoire et théories de l’art à l’Université de Paris 8, département d’arts plastiques. Elle a écrit de nombreux articles sur les artistes peintres, sculpteurs et écrivains surréalistes notamment dans la revue numérique Mélusine. Elle organise les rencontres en surréalisme, à la Halle Saint Pierre, dans le cadre de l’APRES .

https://www.melusine-surrealisme.fr/wp/melusine-numerique

https://www.hallesaintpierre.org/rencontres-en-surrealisme/

L’APRES (Association pour la Recherche et l’Étude du Surréalisme) propose une conférence sur la philosophie surréaliste du rêve par George Sebbag.

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00

Halle Saint-Pierre 2, rue Ronsard 75018 Paris

https://www.hallesaintpierre.org/rencontres-en-surrealisme/ +33699080263 francoise.py@univ-paris8.fr



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