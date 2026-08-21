UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Rencontre entre lecteurs, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Rencontre entre lecteurs, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Rencontre entre lecteurs Mercredi 7 octobre, 18h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T18:00:00+02:00 – 2026-10-07T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T18:00:00+02:00 – 2026-10-07T20:00:00+02:00

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire
Les participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)